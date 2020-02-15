الوحدة إلى العراق اليوم لمواجهة الشرطة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تغادر في الثانية من بعد ظهر اليوم عبر مطار أبوظبي الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة متوجهة إلى العراق، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الشرطة العراقي في السادسة مساء بعد غد الاثنين بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب فرانسو حريري بأربيل ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وتعادل الوحدة في الجولة الأولى مع أهلي جدة السعودي 1-1 بإستاد آل نهيان، إذ سيسعى الفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية، خاصة وأن فرق المجموعة تتساوى في رصيد النقاط بنقطة واحدة لكل منها بعد تعادل الشرطة مع الاستقلال الإيراني بنفس النتيجة في الجولة الافتتاحية.

تدريب

وقرر الجهاز الفني للعنابي الاكتفاء بخوض حصة تدريبية وحيدة غداً على ملعب المباراة، إذ يؤدي الفريق مرانه الأساسي صباح اليوم قبل التوجه إلى العراق، على أن تعود البعثة إلى أبوظبي عقب المباراة مباشرة.

وسيفتقد الوحدة في مباراة الشرطة لجهود الظهير الأيمن محمد برغش ولاعب الوسط طحنون الزعابي لعدم اكتمال جاهزية الأول الذي غاب عن مباراة الأهلي السعودي بعدما كان قد تعرض لإصابة في مباراة بني ياس في الدوري، وهو نفس الأمر بالنسبة لطحنون الزعابي الذي عانى من إصابة عضلية.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أول من أمس على ملعب أكاديمية النادي بالشهامة بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عقب مباراة أهلي جدة وإعطاء اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً في ظل ضغط المباريات، إذ خاض الفريق مباراة كل 4 أيام خلال الفترة الماضية.

تركيز

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على تخفيف الأحمال البدنية تفادياً للإرهاق بعدما وضح معاناة اللاعبين بدنياً في مباراة الأهلي السعودي، أعقبها التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، خاصة على صعيد الفاعلية الهجومية بعدما أهدر الفريق فرصاً عدة في مواجهة الأهلي كانت كفيلة بحسم نتيجة اللقاء.

وحرص المدير الفني مانويل خيمينيز على الاجتماع مع اللاعبين والتأكيد على أهمية مواجهة الشرطة العراقي،وأن الفريق يخوض اللقاء من أجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، والتي ستساهم في تعزيز موقفه في المجموعة، مطالباً اللاعبين بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس لحسم المباراة.

من جهة أخرى أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم ماليزي بقيادة الحكم محمد نظمي بن نصر الدين الذي يدير اللقاء، ويعاونه على الخطوط محمد يسري (مساعداً أول)، ومحمد بن زين العابدين (مساعداً ثانياً)، ومحمد أميرول (حكماً رابعاً).