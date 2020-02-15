«الريمونتادا» تنقذ «الإمارات» أمام العربي وتعزز صدارته للهواة

المصدر: متابعة – محمد فضل

حقق صقور الإمارات «ريمونتادا» مثيرة بعد أن حوّل الفريق تأخره أمام العربي بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى فوز غالٍ بنتيجة 4 ـ 3 بعد مباراة قوية استمرت 100 دقيقة، وسجل أهداف الصقور كل من البرازيلي تومي توبار هدفين، وهدف لكل من ديغو وخالد خميس في الدقائق 22، 88، 90+7، و90+9، فيما أحرز ثلاثية العربي سلطان الجابري هدفين ق 50، 69، وطلال نوفل ق 81، وقام حكم المباراة بطرد لاعب الإمارات سعد سرور ق 84. بالنتيجة عزز الإمارات صدارته لدورة الهواة رافعاً رصيده من النقاط إلى 30 نقطة في المركز الأول ويتجمد العربي عند 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية استعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات، معيداً مسافي إلى دائرة الأحزان من جديد بعد أن فاز عليه بنتيجة 4-1 تبارى في إحرازها كل من أديلسون وأحمد خميس وفينسيوس وأحمد سالم في الدقائق 66، 69،76، 80، ولمسافي دياكيتي ق 65 ليرفع دبا رصيده من النقاط إلى 21 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، كما تمكّن الذيد من تحقيق فوز مهم خارج الديار على العروبة بهدف وحيد أحرزه ماشادو ق 51، ليصل الذيد برصيده إلى 14 ويتجمد العروبة عند 11.

قمة الجولة

وتستكمل مباريات الجولة 13 اليوم بمباراتين ستحددان كثيراً سباق المقدمة، تجمع الأولى مواجهة قمة بين دبا الحصن الوصيف بـ 24 نقطة أمام الوافد الجديد البطائح الرابع بـ 19 نقطة في مباراة لا تقبل القسمة، فكلا الفريقين يرغب في الفوز والنقاط الثلاث، فدبا الحصن يرغب في تقليص فارق الصدارة مع الإمارات والبطائح من أجل استعادة مركزه الثالث والحفاظ على حظوظه مع الأربعة الكبار.

عودة

ويخوض الحصن مباراة اليوم من أجل العودة إلى النتائج الإيجابية بعد أن تلقى خسارته الأولى في المسابقة أمام مسافي في الجولة الماضية، ولا تتحمل وضعيته نزيف مزيد من النقاط، وفيما يتعلق بالبطائح فإن الفريق يطمح في مواصلة مشوار الانتصارات بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق على التعاون . وفي المباراة الثانية اليوم يطمح التعاون أمام مصفوت للخروج من قاع المؤخرة والتي يقبع فيها بنقطته الوحيدة، فيما يأمل مصفوت في تحسين مركزه السابع برصيد 13 نقطة.