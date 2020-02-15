«الأبيض الشاب» يكمل تحضيراته لكأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل منتخب الشباب تحضيراته لبطولة كأس العرب، حيث تغادر بعثة «الأبيض الشاب» صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة في مدن الرياض والدمام والخبر بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة .واستعد منتخبنا للبطولة بإقامة تجمعات داخلية وخوض تجربتين وديتين أمام شقيقه المنتخب الكويتي .

وقال سالم اليعقوبي مدير منتخبنا : وفرت تجربتا الكويت احتكاكاً جيداً للمنتخب وفوائد فنية كبيرة استفاد منها الجهاز الفني واللاعبين نظراً لقيمة المنافس الكويتي المشاركة بدوره في كأس العرب، لافتاً إلى أن النتيجة الإيجابية في المباراة الثانية بالتفوق 2-1 بعد خسارة الودية الأولى 0-1 أسهمت بدورها في التهيئة النفسية الجيدة للاعبين.