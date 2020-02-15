لجنة الطب الرياضي تعقد اجتماعها الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، اجتماعها الدوري بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، وحضور د.سعيد آل ثاني، د. بسام محبوب، د. مجدي اسكندر، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، ومحمد أحمد السيد سكرتير اللجنة.

واعتمدت اللجنة توحيد نموذج اللياقة والفحوصات الطبية الخاصة بتسجيل اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل، والتي تشمل فحص طبيب وأخصائي أمراض القلب وطبيب النادي، إضافة إلى فحص الكشف عن نسبة الفيتامين (د) بصفة إلزامية، والتأكيد على أهمية تدوين التاريخ المرضي للاعب إن وجد كمتطلب رئيسي لقيد وتسجيل اللاعب.

وناقش الاجتماع كذلك احتياجات الكوادر الطبية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة بهدف تقديم الخدمة الطبية المثلى للاعبي كافة المنتخبات الوطنية، إلى جانب توفير المتطلبات الطبية للمنتخب الوطني مواليد 2001 خلال مشاركته في بطولة كأس العرب بالسعودية للفترة من 15 فبراير إلى 5 مارس 2020 .