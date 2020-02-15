«الزعيم» وصيفاً برباعية في كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

اقتنص فريق العين وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس على مضيفه كلباء 4 -1 في المباراة المؤجلة من الجولة 14، أحرز أهداف «الزعيم» كل من عمر ياسين ولابا كودجو وجوجاك وكايو في الدقائق 17 و41 و71 و «90 + 3»، فيما أحرز لكلباء التوغولي بينال ملابا «ق 19». واحتفل جوجاك مع جماهير العين بهدفه في مرمى فريقه السابق، منفذاً وعده بالاحتفال عند تسجيله في مرمى «النمور». وكان فريق كلباء استغنى عن اللاعب في آخر يوم من «الميركاتو الشتوي».

وبفوزه الكبير رفع العين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، فيما بقي كلباء في المركز 11 برصيد 13 نقطة متعرضاً للهزيمة الثالثة على التوالي لتزداد معاناة الفريق.