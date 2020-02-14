"الريمونتادا " تنقذ الإمارات المتصدر أمام العربي

المصدر: متابعة – محمد فضل

حقق صقور الامارات " ريمونتادا " مثيرة بعد أن حول الفريق تأخره امام العربي بثلاثة اهداف في الشوط الأول الى فوز غال بنتيجة 4-3 بعد مباراة قوية استمرت لمائة دقيقة .

وسجل اهداف الصقور كل من البرازيلي تومي توبار هدفين وهدف لكل من ديغو وخالد خميس في الدقائق 22، ،، 88 ، 90+7 و،90+9 فيما احرز ثلاثية العربي سلطان الجابري هدفين (ق 50 ، 69 )، و طلال نوفل (ق 81) وقام حكم المباراة بطرد لاعب الامارات سعد سرور (ق 84 ) ليعزز الامارات صدارته رافعاً رصيده من النقاط الى 30 نقطة في المركز الأول ويتجمد العربي عند 13 نقطة .

وفي المباراة الثانية استعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات معيداً مسافي الى دائرة الاحزان من جديد بعد ان فاز عليه بنتيجة 4-1 تبارى في احرازها كل من اديلسون واحمد خميس وفينسيوس واحمد سالم في الدقائق 66 ، 69 ،76 ، 80 ولمسافي دياكيتي (ق 65)

ليرفع دبا رصيده من النقاط الى 21 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت ، كما تمكن الذيد من تحقيق فوز مهم خارج الديار على العروبة بهدف وحيد احرزه ماشادو ق 51 ليصل الذيد برصيده الى 14 ويتجمد العروبة عند 11 وتستكمل مباريات الجولة 13 اليوم بمواجهة قمة تجمع دبا الحصن ضد البطائح ويلتقي مصفوت ضد التعاون .