الزعيم ينقض على وصافة الدوري وجوجاك ينفذ وعيده ويحتفل

المصدر: كلباء - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

انقض فريق العين على وصافة دوري الخليج العربي بعد أن حقق فوزاً مهماً خارج الديار على مضيفه كلباء بنتيجة 4-1 تبارى في احرازها كل من عمر ياسين "ق 17 " ولابا كودجو " 41 " والمجري جوجاك "ق 71 " والذي احتفل مع جماهير فريقه بهذا الهدف الذي احرزه في مرمى فريقه السابق الذي قام بالاستغناء عنه في آخر يوم للميركاتو الشتوي لينفذ كابتن منتخب المجر وعيده بعد ان صرح بأنه سيحتفل اذا قدر له تسجيل هدفاً في مرمى النمور.

وتمكن البرازيلي كايو من إضافة الهدف الرابع للعين في الوقت بدل الضائع ق 90+3 فيما احرز يتيمة كلباء اللاعب التوغولي بينال ملابا ق 19 ليرفع العين رصيده من النقاط الى 31 في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المتصدر برصيد 36 فيما بقى كلباء في المركز ال11 برصيد 13 نقطة متعرضاً للهزيمة الثالثة على التوالي لتزداد معاناة الفريق بعد ،وبلغ عدد الحضور الجماهيري 2190 متفرج