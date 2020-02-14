14 مرشحاً لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي – العوضي النمر

أغلق مساء أمس باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2020 - 2024، من خلال الانضمام إلى قائمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الفائز برئاسة الاتحاد بالتزكية، وبلغ عدد المتقدمين 14 مرشحاً من الأندية الذين وصلت طلباتهم إلى الأمانة العامة خلال فترة الترشح وهم: هشام الزرعوني «الشارقة»، حميد الطاير «النصر»، علي حمد البدواوي «حتا»، يوسف حسين «الحمرية»، عامر الصيعري «الوحدة»، أمل بوشلاخ «رأس الخيمة»، عمر سليمان العضب «دبا الحصن»، جمعة العبدولي «دبا الفجيرة»، أحمد بن درويش «الإمارات»، عبد الله بن سعيد «مصفوت»، فهد الحوسني «بني ياس»، سيف المنصوري «الظفرة»، سالم الشامسي «العين»، سلطان سالم «المدام».

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن لجنة الانتخابات برئاسة سالم بن بهيان العامري، بالإعلان عن أسماء المرشحين رسمياً خلال اجتماعها الأحد المقبل، ثم يتم الإعلان عن فتح باب الطعون على أسماء المرشحين، خلال الفترة من 16 ـ 20 الجاري.

وأشار بن هزام إلى أن عدد المترشحين يستوفي العدد المطلوب لاستكمال القائمة والمحدد بـ5 مقاعد لأندية المحترفين، و3 لأندية الأولى، ويتبقى قيام رئيس الاتحاد بتعيين 3 شخصيات لاستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة. وكشف ابن هزام، عن أن آخر يوم لتقديم قائمة الرئيس إلى لجنة الانتخابات هو 27 الجاري، لترفع القائمة إلى الجمعية العمومية للتصديق عليها يوم 12 مارس المقبل.