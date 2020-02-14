«الجدولة الإلكترونية» للمسابقات.. جديد الرابطة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرضت رابطة المحترفين في اجتماعها الدوري الثالث مع المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم بالأندية المحترفة تقريراً عن مستجدات إدارة المسابقات تضمن مشروع الجدولة الإلكترونية والتي تهدف إلى تغيير آلية عمل القرعة من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني عن طريق استخدام برنامج إلكتروني يتم تغذيته بالمعلومات والمعايير الخاصة بالجدولة كالجانب الفني، التسويقي والبث التلفزيوني للوصول إلى أفضل جدول مباريات، وتم تقديم شرح مفصل حول إيجابيات المشروع الجديد والتحديات التي قد تواجه تنفيذه.

وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وتم خلاله مناقشة مستجدات المبادرات التسويقية التي تنظمها الرابطة منذ انطلاق الموسم من حيث عدد الجماهير الذين تم استهدافهم من مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، ومدى مساهمتها في الترويج للدوري وللأندية، كما تم عرض برنامج المبادرات والفعاليات المقرر إقامتها في الفترة المقبلة. وأشاد ممثلو الأندية بالمبادرات التي منحتهم فرصاً للتواصل بشكل أفضل مع أفراد المجتمع، وتمت مناقشة الجوانب التي تستوجب التركيز بشكل مكثف، والخدمات الإضافية التي من الممكن أن تقدمها الأندية ودورها أيضا في عملية الترويج وخلق الولاء بين النادي وجماهيره ومن ثم توسيع القاعدة الجماهيرية.

برنامج

وناقش الاجتماع برنامج المشاريع التطويرية التي تنظمها الرابطة وشملت تقرير الأكاديمية الخاصة‏، مدرسة كرة القدم، برنامج حماية اللاعبين الذي ستعلن الرابطة عن تفاصيله في الأيام المقبلة، برنامج مديري الفرق الرياضية، منصة الابتكار، ثم البرامج التعليمية «رخصة قيادة الذكاء الاصطناعي، الإدارة التنفيذية، التسويق الرياضي والإعلام».

تقرير الإعلام

وتم استعراض تقرير الإعلام والبث التلفزيوني تضمن معايير وجودة البث التلفزيوني، برنامج المجلة الأسبوعي الذي تصدره الرابطة باللغتين العربية والإنجليزية، التعليق باللغة الإنجليزية على جميع المباريات والذي بدأ تطبيقه منذ انطلاق الموسم، حيث كان في السابق محدداً في مباريات معينة. كما تناول تقرير البث الملخصات الإخبارية وحقائب الفعاليات، التعاون المشترك مع المنصات الرقمية العالمية، وعرض محتوى خاص بدورينا على متن رحلات طيران الإمارات، ثم تقنية الواقع المعزز وتقنية الإعادات المتحركة، وتجربة الإنتاج بتقنية 4K.