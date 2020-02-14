نافاروني: استغلال الفرص

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

أكد الهولندي نافاروني فور، محترف كلباء أن ظهوره الأول مع الفريق في المباراة الماضية كان إيجابياً، مشيراً إلى تصميم الفريق على الفوز على العين اليوم، وقال: سنلتزم بتعليمات المدرب داسيلفا حتى نحقق الهدف المنشود، ونسعى إلى استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وأدعو جمهورنا إلى المساندة القوية للفريق من المدرجات، لأن تشجيعهم يزيد حماس اللاعبين لحصد النقاط الثلاث.

وأبدى نافاروني سعادته باللعب في دورينا، وأشار إلى أهمية شعوراللاعبين بدعم الجماهير في الفترة المقبلة، وخاصة وأن مشوار الدوري مازال طويلاً وبإمكان الفريق حصد النقاط المطلوبة من أجل الاستمرار مع الكبار في دوري المحترفين.