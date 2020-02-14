كلباء والعين.. طموحات مختلفة

المصدر: كلباء - محمد فضل

يحل العين في السادسة والنصف مساء اليوم ضيفاً على اتحاد كلباء بملعبه في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتقام المباراة تحت شعار «طموحات مختلفة»، إذ تعد فرصة للعين بقيادة المدرب بيدرو، للوصول للمركز الثاني ومصالحة جماهيره بعد الخسارة من سابهان في دوري أبطال آسيا، فيما يسعى كلباء للابتعاد عن دوامة الخطر، والمركز قبل الأخير. ويواجه المجري جوجاك كابتن كلباء السابق، زملاءه السابقين، بشعار العين فيما يتواصل غياب لاعب الوسط يحيى نادر عن صفوف العين ويكتنف الغموض مشاركة محمد عبدالرحمن «عجب» للإصابة. ويمتلك العين 28 نقطة وفوزه يجعله وصيفاً بـ 31 نقطة فيما يبلغ رصيد كلباء 13 نقطة في المركز 11.

مهمة صعبة

وقال بيدرو، مدرب العين، نواجه فريقاً مقاتلاً ويحتاج النقاط الثلاث بشدة، وهو ما يضاعف من حجم التحدي، ونحن مطالبون بعمل متميز، واعترف المدرب بتأثير خسارة الفريق أمام سابهان في دوري أبطال آسيا، على اللاعبين وقال: علينا الإستفادة من الدروس والتركيزعلى التعويض وإسعاد جماهيرنا.

حافز

وفي المقابل أكد خورخي داسيلفا، مدرب كلباء، أن مباراة العين صعبة وقال: هدفنا إيقاف مسلسل الهزائم وفريقنا جاهز واللاعبون لديهم حافز من أجل تحقيق الانتصار.