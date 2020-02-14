«دبي الوطنية» تتوّج ببطولة كرة القدم المدرسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجت فرق مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء بالمركز الأول في جميع الفئات العمرية تحت 10 و11 و12 سنة في منافسات النسخة الأولى من «بطولة مجلس دبي الرياضي لكرة القدم المدرسية» التي نظمها المجلس بالتعاون مع أندية دبي وجاء فريق مدرسة حماية - الشرطة في المركز الثاني في فئة تحت 10 سنوات، وفاز فريق مدرسة دبي الوطنية الطوار بلقب أفضل مشارك في هذه الفئة، وفي فئة تحت 11 سنة حل فريق مدرسة البحث العلمي في المركز الثاني، فيما فاز فريق مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار بلقب أفضل فريق مشارك، وفي فئة تحت 12 سنة حل فريق مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثاني، وفاز فريق المواكب القرهود بلقب أفضل مشارك.

11

واختارت أكاديميات كرة أندية دبي 11 لاعبًا لتسجيلهم في صفوف لاعبي الأكاديميات وهم عبدالله عمر، يوسف عمر، قيس الصفدي، راشد عباس، حمزة لقمان، مؤمن عبدالحليم، حمدي مجدي، أحمد طارق، محمد الحمادي، خليفة عباس، وعيسي راشد.

الأفضل

وفاز بلقب الأفضل في «فئة مواليد 2008» كل من أحمد سعيد «دبي الوطنية البرشاء» أفضل لاعب، ومحمد الحمادي «المواكب» أفضل حارس، وزميله قيس الصفدي الهداف. وفي فئة مواليد 2009 فاز أحمد ضايف «دبي الوطنية» بلقب أفضل لاعب، وزميله حمد قيس بلقب أفضل حارس، وعبدالله علي «دبي الوطنية الطوار» بلقب الهداف، وفي فئة مواليد 2010 فاز حمدان مجدي من مدرسة حماية - الشرطة بلقب أفضل لاعب، وأحمد علي «دبي الوطنية البرشاء» بلقب أفضل حارس، وزميله عبدالله عمر بلقب الهداف. حضر مراسم التتويج أحمد المهري مدير قسم تطوير أكاديميات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، ود. موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي، أحمد صالح مدير أكاديمية النصر، أسامة عجول المدير العام لمدارس دبي الوطنية، سعاد أبو حرب مديرة مدرسة دبي الوطنية البرشاء ومالك الداردكة مدير مدرسة دبي الوطنية الطوار.