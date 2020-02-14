3 مباريات في الجولة 13 لدوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق في الخامسة والثلث من مساء اليوم مباريات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى بثلاث مواجهات تجمع الإمارات المتصدر بـ27 نقطة مع العربي السابع بـ13 نقطة.

وفي المباراة الثانية يتمسك دبا الفجيرة الخامس بـ18 نقطة لأمل المنافسة في مواجهة مسافي، نجم الجولة الماضية الذي تمكن من الفوز على دبا الحصن الوصيف ويحتل مسافي المركز العاشر بـ7 نقاط.

وفي ثالث المواجهات يستقبل العروبة فريق الذيد من أجل حصد النقاط الثلاث.

وتقام غداً قمة مباريات الجولة وتجمع دبا الحصن «الوصيف بـ24 نقطة» مع البطائح «19 نقطة»، ويلتقي مصفوت مع التعاون.

من ناحية أخرى، يتصدرالبرازيلي فينسيوس محترف دبا الفجيرة قائمة الهدافين برصيد 9 اهداف، ويأتي في المركز الثاني الثنائي أليكساندر «العربي» وسانتوس «الحمرية» برصيد 7 أهداف ثم كل من فاتري «مصفوت» والمسعدي «التعاون»

وكوستا «البطائح»، ونيفيس «الامارات» ولكل لاعب 6 أهداف.