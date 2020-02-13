الكعبي مرشح العين لرابطة المحترفين

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين مساء اليوم، مرشحه لعضوية اتحاد رابطة المحترفين، المهندس سعيد عبيد الكعبي، وكان النادي تقدم بالتهنئة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، برئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما قدم التهنئة، إلى عبدالله ناصر الجنيبي، لتوليه منصب رئيس رابطة المحترفين بالتزكية، وأعرب عن أمنياته الصادقة للجميع بالتوفيق والسداد في خدمة رياضة الإمارات.

ويعتبر الكعبي أحد الكوادر الوطنية الرياضية المتميزة، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية، ولديه دراسات خاصة حول المستجدات في عالم كرة القدم، كما يمتلك مقارنات معيارية خاصة بالتعرف على تجارب الدول المتقدمة في صناعة كرة القدم وذلك عبر خطط طويلة المدى، فضلاً عن دراسات جوهرية في اعتماد سياسة زيادة عدد الممارسين للعبة بهدف توفير خيارات عديدة من اللاعبين لتحقيق المعادلة، والتي تؤكد أهمية الاستفادة من المواليد واستقطاب المواهب الرياضية من الخارج لأكاديميات أندية كرة القدم بالدولة