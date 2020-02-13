اتحاد الكرة يُشيد بخطوة عبدالله بن مساعد امتلاكه الهلال يونايتد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخطوة التي أقبل عليها الأمير عبدالله بن مساعد الخاصة بامتلاك نادي الهلال يونايتد المُشارك هذا الموسم في مسابقة دوري الدرجة الثانية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 لينضم بالتالي إلى مجموعته الرياضية المكونة من ناديي شيفلد يونايتد الإنجليزي وبيرسخوت البلجيكي.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن هذه الخطوة إيجابية جداً وتفتح آفاقاً جديدة نحو الاستثمار في الأندية وهي إحدى الأهداف التي رسمها اتحاد كرة القدم خلال إطلاقه لهذه المسابقة التي تقام لأول مرة، وتشهد مشاركة 10 فرق خاصة مملوكة لأشخاص يمولونها من مداخيلهم الخاصة، وكذلك فرق تابعة للجامعات ، مشيراً إلى أن امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد لنادي الهلال يونايتد سيمنح المسابقة قوة أكبر ويحفز المستثمرين الجدد على اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال الأمين العام إن اتحاد الكرة يخطط ويعمل على تطوير مسابقة دوري الدرجة الثانية لأنها تتيح لشريحة واسعة من الشباب ممارسة اللعبة الشعبية للاستمتاع وتطوير مواهبهم ورفد الكرة الإماراتية بالمواهب الواعدة، مؤكداً أن هذه المسابقة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة جاذبة بسبب متانة الاقتصاد ووجود التنوع الثقافي والأمان ، فضلاً عن توفر بنية تحتية قوية جدا تساعد على إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن عن امتلاكه نادي الهلال يونايتد خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بدبي بحضور وسائل الإعلام وأعضاء الجهاز الفني والإداري للنادي .