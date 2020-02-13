14 مرشحاً في انتخابات اتحاد الكرة

المصدر: دبي – العوضي النمر

أغلق مساء اليوم باب الترشح للدخول في قائمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الفائز بالتزكية برئاسة اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2020 / 2024.

وبلغ عدد المتقدمين للترشيح 14 مرشحا من قبل الأندية الذين وصلت طلباتهم إلى الأمانة العامة خلال فترة الترشح وهم: هشام الزرعوني(الشارقة)، حميد الطاير (النصر)، علي حمد البدواوي (حتا)، يوسف حسين (الحمرية)، عامر الصيعري (الوحدة)، أمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، عمر سليمان العضب (دباالحصن)، جمعة العبدولي (دبا الفجيرة)، أحمد بن درويش (الإمارات)، عبد الله بن سعيد (مصفوت)، فهد الحوسني (بني ياس)، سيف المنصوري (الظفرة)، سالم الشامسي (العين)، سلطان سالم (المدام).

وقال محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن 14 نادياً تقدموا بترشيحات للانتخابات المقبلة، وستقوم لجنة الانتخابات برئاسة سالم بن بهيان العامري، بالإعلان عن أسماء المرشحين رسمياً خلال اجتماعها الأحد المقبل في في مقر اتحاد الكرة في دبي، ومن ثم تعلن عن فتح باب الطعون على المترشحين، اعتباراَ من 16 حتى 20 الشهر الجاري.

وأضاف ابن هزام، أن الأمانة العامة تسلمت طلبات الترشح من الأندية في أظرف مغلقة وحولتها إلى لجنة الانتخابات لكونها الجهة المعنية بالكشف عن الأسماء، موضحاً أنه ليس مطلوباً من جميع الأندية أن ترشح ممثلين عنها، وأن الأمر اختياري.

وقال بن هزام إن عدد المترشحين يستوفي العدد المطلوب لاستكمال القائمة والمحدد بـ 5 مقاعد لأندية المحترفين، و3 لأندية الدرجة الأولى، ويتبقى بعد ذلك قيام رئيس الاتحاد بتعيين 3 شخصيات لاستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف ابن هزام، عن أن آخر يوم لتقديم قائمة الرئيس الى لجنة الانتخابات هو 27 الجاري، لترفع القائمة الي الجمعية العمومية للتصديق عليها في جلسة 12 مارس المقبل، من جهة اخرى اشتد صراع خفي بين عدد من الأعضاء على منصب مقعدي نائب الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات وسيقوم رئيس الاتحاد بحسم الصراع في اول اجتماع لمجلس الإدارة.