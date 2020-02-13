عبدالله بن مساعد يعلن ملكيته لنادي الهلال يونايتد في الإمارات

المصدر: دبي-ايهاب زهدي

دشن الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، ومالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، ملكيته لنادي الهلال يونايتد المشارك في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وقال الامير عبد الله بن مساعد: "لدينا الآن 3 أندية ملكية للمجموعة، وهناك طموح لزيادة الملكية الى 6 او 7 اندية موزعة في ارجاء العالم، وهناك تفكير بالاستثمار بناد عربي قريبا".

وأضاف:"لدينا طموحات كبيرة نن خلال المشاركة الحالية في دوري الدرجة الثانية الاماراتية ونطمح من خلال استثماراتنا الرياضية إلى فتح باب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعب السعودي والاماراتي والعربي، أما عن طموحاتنا تحديدا من خلال الهلال يونايتد، فنحن ننتظر نهاية الموسم للإعلان عنها حتى لا تكون وعود في الهواء".

الجدير بالذكر أن الهلال يونايتد ينافس في بطولة الدوري من بداية الموسم الحالي ولكن لم يكشف عن هوية مالك النادي الذي يلعب في بطولة الدوري الخاص بالمؤسسات والجامعات وله قوانين خاصة بتنظيم اتحاد كرة القدم في بداية الموسم.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم اليوم الخميس في دبي بحضور مالك النادي الأمير عبدالله بن مساعد، وكشف خلاله عن هدفه من هذه الخطوة الإستثمارية الرياضية الهامة والأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج التي يسمح فيها لمستثمر من تأسيس لشركة كرة قدم ستكون منافسة في دوري الهواه ومنه ربما يصعد إلى دوري الدرجة الأولى والمحترفين.