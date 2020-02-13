حمدان بن محمد يشهد ختام مارثون رحلة الهجن بالمرموم

المصدر: دبي-ياسر قاسم / تصوير- سالم خميس

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء الأربعاء ماراثون "رحلة الهجن"، في ميدان المرموم بالتزامن مع ختام مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة وحضر مراسم تتويج الفائزين في السباق سمو لشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخصص السباق الذي امتد لمسافة كيلومتر واحد، للمشاركين في نسخ سابقة من "رحلة الهجن" التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كل عام، وعددهم 13 متسابقاً يمثلون 9 دول هي: الصين، اليابان، بريطانيا، رومانيا، فنلندا، امريكا، ألمانيا، أرمينيا والإمارات وجميعهم من أصحاب الخبرة في ركوب الهجن وتضميرها وقطع المسافات الشاسعة في صحراء الربع الخالي.

وفازت بالمركز الأول اليكسيس من الصين، تلتها بالمركز الثاني اليابانية آنا آيكو، وفي المركز الثالث الفنلندية رباب القويري، فيما أحرزت البريطانية جودي ميركاتي المركز الرابع والبريطانية شيرلي ويلكنسون المركز الخامس وتم تكريم المتسابقين الثلاثة عشر بدروع تحمل شعار المركز وجوائز عينية.

وتقدم عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد دبي على حضوره ودعمه المتواصل ومن بينه دعم سموه لرحلة الهجن وقال أن حضور سموه للسباق ودعمه لهذه المبادرات التراثية تعزز الوعي حولها ونشرها وسط المجتمعات المحلية والأجانب المقيمين في الدولة، وترسخ قيم التسامح والتعايش،

ومد جسور التعارف بين الأمم ومختلف الجنسيات وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على موروثنا الاجتماعي والثقافي، كما أشاد بن دلموك بالمستشار هلال أحمد بوإبراهيم وفريق العمل بما قدموه من جهد في رفع مستوى المشاركين حتى تمكنوا من المشاركة باحترافية في هذا السباق ليثبتوا أن الإمارات عالم في دولة كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".