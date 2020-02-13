«دبي للقارات تحت 13 سنة» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، منافسات النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي تقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً تمثل 12 دولة من مختلف قارات العالم، وفي مقدمتها ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، بايرن ميونخ، والزمالك، بالإضافة إلى 4 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.

وتتنافس الفرق المشاركة في 66 مباراة للفوز بلقب هذه البطولة الدولية، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات وفي كل مجموعة 4 فرق، وتتضمن المجموعة الأولى: النصر، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي، واكاتاك الياباني، فيما تتضمن المجموعة الثانية: الوحدة الإماراتي، برشلونة الإسباني، ليفانتي أزورو الإيطالي، وزيد إي دي المصري، وفي المجموعة الثالثة: الأهلي السعودي، بيراميدز المصري، سيلتا الإسباني، والمدرسة الإسبانية (ب) بالإمارات.

وتضم المجموعة الرابعة: الوصل الإماراتي، كاف كندا الكندي، ريال مدريد الإسباني، والزمالك المصري، كما تضم المجموعة الخامسة: الفتح السعودي، أرسنال الإنجليزي، منتخب المالديف، والمدرسة الإسبانية (أ) بالإمارات، فيما تضم المجموعة السادسة: بايرن ميونيخ الألماني، جيف يونايتد الياباني، أكاديمية مسقط العمانية، وشباب الأهلي دبي.

تقام مباريات البطولة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة والنصف مساء، وستبث فعاليات البطولة على شاشة قناة دبي الرياضية التي ستغطي البطولة بالكامل، كما ستقام قرية للبطولة في مدينة دبي الرياضية التي ستتاح فيها فرصة للعائلات متابعة المنافسات ومقابلة أبرز اللاعبين والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية ومنطقة الطعام على مدار الأيام الثلاثة للبطولة.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم واستضافة بطولات المراحل السنية بمختلف فئاتها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لهذه الفئة العمرية المهمة، ولتوفير فرصة الاحتكاك مع الفرق الدولية من أبرز المدارس الكروية على مستوى العالم من مختلف المراحل السنية، وكذلك يهدف إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية في الأندية عبر الاستفادة من الأطقم الفنية والإدارية للفرق المشاركة.