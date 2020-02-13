رسائل بيدرو لا تنقذ العين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لفت البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أنظار متابعي مباراة «الزعيم» وسبهان الإيراني أول من أمس، بأسلوبه في توصيل تعليماته للاعبيه داخل أرض الملعب، من خلال رسائل ورقية يتم تسليمها للاعب البديل، والذي يسلمها بدوره إلى أحد اللاعبين داخل الملعب.

وتابع جمهور المباراة، التي انتهت بخسارة العين برباعية نظيفة، في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، اللاعب عمر ياسين لحظة نزوله في الدقيقة 65، وهو يسلم ورقة تعليمات المدرب، إلى زميله بالعين إسلام خان، والذي قام بقراءة الورقة، ثم ألقاها على أرض ملعب استاد هزاع بن زايد.

ولم تكن رسالة بيدرو الورقية في مباراة سابهان، هي الأولى للاعبيه، إذ سبق وقام بالأمر نفسه في مباراة العين والشارقة في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، عندما حمل خان رسالة إلى زميله يحيى نادر، والغريب أن «الزعيم»، لم يحقق أيضاً الفوز في تلك المباراة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأسلوب البرتغالي بيدرو، ليس جديداً على ملاعب الكرة، إذ سبق وقام كل من المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، خلال رحلاتهم التدريبية المختلفة، بمثل هذا الأمر، بل هناك رسالة شهيرة أرسلها مورينيو عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد موسم 2018، للاعب الصربي نيمانيا ماتيتش، قبل 10 دقائق على نهاية مباراة «المان» وتشيلسي، وأوصلها له المدافع البديل إريك بايلي.

وكشف ماتيتش، عن فحوى الرسالة، والتي لم يكن لها أي أهمية من الناحية الخططية، بل تضمنت الرسالة التي قام اللاعب بنشرها وقتها عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، عبارة «لديك 3 أيام راحة»، مع وجه مبتسم، والسؤال الذي يطرحه جمهور «الزعيم».. ماذا كانت رسالة بيدرو لمحاولة إنقاذ العين من الخسارة برباعية نظيفة.