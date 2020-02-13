رونالدو يتقدم 7 نجوم يحصلون على «الإقامة الذهبية»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تقدم البرتغالي كريستيانـو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، نجوم الرياضة الحاصلين على الإقامة الذهبية في الإمارات، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء، الخاص بمنح حزمة من التأشيرات طويلة الأمد، وتأكيداً على مكانة الدولة، كحاضنة للمواهب والمبدعين والعلماء ورواد الأعمال.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد في مايو الماضي، نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وذلك بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع، وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

علاقة قوية

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة قوية مع دبي، حيث يزورها باستمرار، لقضاء إجازته السنوية، والاستمتاع بالدفء والأمن، كما سبق أن شارك في مناسبات عديدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، منذ نسخة عام 2011، متحدثاً في جلسة مشتركة مع النجم الإيطالي ديل بيرو، وشارك في النسخة الثامنة في عام 2013، متحدثاً في جلسة جمعته مع عدد من الأطفال من أصحاب الهمم، كما حضر مع ريال مدريد في عام 2014، لاستلام جوائز غلوب سوكر لأفضل لاعب وأفضل نادٍ، وشارك في 2018، كمتحدث في جلسة استثنائية، جمعته مع النجم البرازيلي رونالدو، قبل أن يعود ويتحدث في جلسة استثنائية عن مسيرته وأسرار تألقه في النسخة الأخيرة من المؤتمر، التي أقيمت ديسمبر الماضي.

نجوم

وإضافة إلى رونالدو، ضمت قائمة الرياضيين الحاصلين على الإقامة الذهبية حتى الآن، 6 نجوم آخرين، هم لويس فيغو نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد سابقاً، وروبرتو كارلوس النجم البرازيلي السابق، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، وميراليم بيانيتش لاعب اليوفي ومنتخب البوسنة، ولوكاكو لاعب إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا، ونجم التنس الصربي ديوكوفيتش.

وهناك نجوم آخرون مرشحون للحصول على الإقامة الذهبية، نظراً لإقامتهم المستمرة في دبي، مثل أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، والإيفواري ديديه دروغبا، والفرنسي أريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة.

وجهة مثالية

وتعد دبي، والإمارات بشكل عام، الوجهة المثالية لنجوم الرياضة للإقامة والاستثمار في مجالات متنوعة، حيث يقيم بها كبار المدربين في العالم، وتتسابق الأندية الأوروبية العريقة في إطلاق أكاديميات الكرة ومتاجرها الخاصة والمشاريع التجارية الأخرى، لإدراكها قوة السوق الإماراتية في الترويج والتسويق.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، على التواصل مع الرياضيين العالميين، أثناء زياراتهم لدبي، وتحفيزهم على الإقامة فيها، والتعريف بمميزات العيش والاستثمار في الدولة، وما توفره لهم من دعم للاستقرار، من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية. وخلال اجتماع مجلس إدارته الدوري في 25 سبتمبر 2019، اعتمد مجلس دبي الرياضي، ترشيح عدد من نجوم الرياضة العالميين من المقيمين بدبي، والزائرين لها باستمرار، للحصول على الإقامة الذهبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووفق التعليمات الحكومية الصادرة بشأن الإقامة الذهبية.

قبلة سياحية

وباتت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية في العالم، لنجوم الرياضة والمشاهير على مدار العام، وخاصة في فصل الشتاء، لأنها تمنحهم الاستمتاع بالهدوء والأمن والدفء، وصنفتها صحيفة «ذي صن» البريطانية ديسمبر الماضي، ضمن أرقى الوجهات العالمية لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية، وكونها تعني أصالة الرحلات الفاخرة، والجمع بين أشعة الشمس والاحتفال على الطريقة البريطانية.

معسكرات

كما تعد دبي الوجهة المثالية للأندية الأوروبية لإقامة معسكراتها الشتوية، مثل أرسنال الإنجليزي، الذي اختتم أول من أمس تحضيراته بالمجمع الرياضي بند الشبا، إضافة إلى أندية أخرى، اختارت دبي مقراً لاستعداداتها في وقت سابق، على غرار مانشستر يونايتد وريال مدريد وجمعية ميلان وهامبورغ وبوروسيا دورتموند وغيرها.