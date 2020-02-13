الجنيبي رئيساً لرابطة المحترفين بالتزكية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

فاز عبد الله ناصر الجنيبي برئاسة رابطة المحترفين بالتزكية، بعد غلق باب الترشح مساء أمس، دون أن يتقدم أحد لمنافسته، وفي منصب نائب الرئيس، لم يتقدم سوى جمال المري، ممثلاً عن شباب الأهلي، ليفوز هو الآخر بالتزكية، وفي العضوية، تقدم محمد عبيد اليماحي ممثلا لكلباء، وناصر الظفري ممثلاً لعجمان، وحسن طالب ممثلاً عن الوصل، وطارق علي الشبيبي ممثلاً للجزيرة، وسعيد عبيد الكعبي ممثلاً للعين.

من جهة أخرى، يغلق في الخامسة من مساء اليوم باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة التي ستجري يوم 12 مارس المقبل، وتعقد لجنة الانتخابات اجتماعا مساء اليوم لاعتماد الأسماء المرشحة وهم: هشام الزرعوني وعلي حمد وحميد الطاير وسيف المنصوري وهم ممثلو الأندية المحترفة، وبحث طلبات الترشح لأندية الهواة بعد تقدم يوسف حسين وأحمد بن درويش وأمل بوشلاخ وجمعة العبدولي والدكتور عمر العضب.