مدرب العين: الفوز على اتحاد كلباء يعنى وصولنا للمركز الثاني في الدوري

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتقد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن مواجهة اتحاد كلباء المقررة بعد غد الجمعة على ملعب الأخير في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لدوري الخليج العربي، من أهم المباريات بالنسبة لهم في الموسم، كون أن حصد نقاطها الثلاث، سينقل الفريق إلى ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الثاني بالترتيب العام لفرق الدوري، ومن هنا تأتي أهميتها وضرورة الفوز بنتيجتها.

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لهذه المباراة: هي مباراة تأتي في وقت مهم بالنسبة لنا، وسنواجه فريقا صعبا ومقاتلا وهو بحاجة للحصول على النقاط الثلاث، ولذلك ستكون المواجهة بمثابة تحدى قوى لفريقنا، وعلينا أن نقوم بأفضل عمل لحصد النقاط الثلاث، والحد الأدنى من المردود الذي أتوقعه من فريقي لا يجب أن يقل عن ذلك الذي كنا عليه في مباراتنا الأخيرة أمام الشارقة فقد أدينا أداء رائعا وكنا نستحق نقاط تلك المباراة، ومطلوب منا التركيز والالتزام بالواجبات في الملعب لأجل تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث.

وعما إذا كان يرى أن الخسارة التي مني بها الفريق أمس أمام سابهان أصفهان (0-4) في البطولة الآسيوية ستلقي بظلالها السالبة على اللاعبين في مباراة كلباء، قال: بالطبع سيكون هناك تأثير ولكن علينا أن ننسى ما حدث وما ارتكبناه من أخطاء قاد لخسارتنا بالأربعة في ملعبنا ووسط جمهورنا، فالآن نحن بصدد منافسة مختلفة وعلينا أن نستفيد من دروس مباراة سابهان ونقاتل من أجل التعويض وتحسين موقفنا في الدوري.