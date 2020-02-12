الجنيبي رئيسا لرابطة المحترفين بالتزكية

المصدر: دبي- العوضي النمر

فاز عبد الله ناصر الجنبيي برئاسة رابطة المحترفين بالتزكية، بعد غلق باب الترشح مساء أمس دون ان يتقدم أحداً لمنافسته في إشارة الى رضا الأندية من أداء الرابطة خلال الفترة المقبلة، وفي منصب نائب الرئيس لم يتقدم سوى جمال المري ممثلا عن شباب الأهلي ليفوز هو الاخر بالتزكية، وفي العضوية تقدم محمد عبيد اليماحي ممثلا لكلباء وناصر الظفري مثلا لعجمان وحسن طالب ممثلا عن الوصل وطارق علي الشبيبي ممثلا للجزيرة وسعيد عبيد الكعبي ممثلا للعين.

وأكدت شيخة علي الكعبي نائب رئيس لجنة الانتخابات في رابطة المحترفين، ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاحد المقبل من اجل الاطلاع على كافة الترشيحات وفحصها لضمان تطابقها مع اللوائح والنظم، ومن ثم فتح باب الطعون قبل اعتماد الأسماء بشكل نهائي ورفعها للجمعية العمومية لاعتماد الأسماء يوم 9 مارس المقبل لاختيار ثلاثة من الأعضاء بالانتخاب، ويتبقى بعد ذلك تعيين عضوية من قبل رئيس الرابطة.