غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

يغلق في الخامسة من مساء غد باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة التي ستجري يوم 12 مارس المقبل، وتعقد لجنة الانتخابات اجتماعا مساء اليوم لاعتماد الأسماء المرشحة وهم، هشام الزرعوني وعلي حمد وحميد الطاير وسيف المنصوري وهم ممثلو الأندية المحترفة، وبحث طلبات الترشح لأندية الهواة بعد تقدم يوسف حسين وأحمد بن درويش وأمل بوشلاخ وجمعة العبدولي والدكتور عمر العضب، وبعد اعتماد الترشيحات وفق اكتمال طلباتهم سيتم عرض الأسماء علي رئيس الاتحاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ليتم اختيار قائمته النهائية التي سترفع للاعتماد من قبل الجمعية العمومية .