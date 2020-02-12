شباب الأهلي ينفض آثار الخسارة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عاد شباب الأهلي إلى دبي في الساعات الأولى من صباح أمس، قادماً من أوزبكستان، بعد الخسارة 1-2 من مضيفه باختاكور أول من أمس، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

والتي شهدت فوز الهلال السعودي حامل اللقب، على شهر خودرو الإيراني 2-1، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، ليتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وبفارق الأهداف أمام باختاكور، في حين بقي رصيد شباب الأهلي وشهر خودرو خالياً من النقاط، ويسعى شباب الأهلي لنفض آثار الخسارة في الجولة الأولى.

ويستعد بقوة للجولة الثانية، وهي المباراة الأولى على أرضه والتي يواجه فيها حامل اللقب الهلال السعودي.

راحة

ومنح الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ردولفو اروابارينا، اللاعبين راحة أمس، على أن يبدأ الفريق اليوم.

تحضيراته للقاء الهلال السعودي يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، والتي يلتقي فيها أيضاً، باختاكور مع شهر خودرو في طشقند.

وطالب الجهاز الفني لاعبي شباب الأهلي بعد خسارة باختاكور، بنسيان تلك المباراة تماماً والتركيز على مواجهة الهلال، وضرورة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

في تحقيق الفوز على واحد من أفضل أندية القارة،.

فيما أكد أروابارينا، أن أحداث مباراة «فرسان دبي» والفريق الأوزبكي، جاءت مغايرة لما خطط له الجهاز الفني، بسبب ظروف الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية الملعب، وعلى مجريات المباراة.

طقس

وأشار أروابارينا إلى أن الطبيعي استفادة باختاكور من ظروف المباراة لصالحه لتعوده على مثل هذا الطقس الصعب لخوض المباريات.

ولذا ظهر بمستوى أسرع في نقل الكرة، واستفاد من خطأ ارتكبه شباب الأهلي ليسجل الهدف الأول، وشدد على أن الفريقين كانا يبحثان عن الكرة خلال الشوط الأول، لأن الأجواء والأرضية لم يساعدا على الأداء.

ورغم تحسن أداء شباب الأهلي في الشوط الثاني، وسيطرته الجيدة على المباراة، ونجاحه في تسجيل هدف التعادل.

لكنه استقبل هدفاً ثانياً سريعاً، ولم يستطع شباب الأهلي تغيير النتيجة في الوقت المتبقي، وأشاد المدرب بالجهود التي قدمها اللاعبون خلال المباراة، وأكد أن تغيير الأوزبكي عزيز جانييف، جاء بهدف فني، وأن اللاعب قدم مستوى جيداً في ظهوره الأول مع «فرسان دبي».