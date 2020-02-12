«دبي الرياضي» يطلق «نموذج التفوق الثامن»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أطلق مجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم من خلاله تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم خلال الموسمين الرياضيين (2018/‏‏‏ 2019) و(2019/‏‏‏ 2020) للفوز بجوائز التفوق الرياضي.

وذلك من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس.

وتتميز الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي بإطلاقها ضمن عام الاستعداد للخمسين، حيث تم تطوير النموذج ليتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية،.

كما يواكب رؤية مجلس دبي الرياضي المتمثلة في الوصول إلى مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وتشمل الدورة الثامنة من النموذج الأداء الرياضي والإداري والخدمي للأندية والشركات الرياضية، كما تركز على مفاهيم الابتكار والالتزام بالروح الرياضية والمساهمة المجتمعية.

ويواصل مجلس دبي الرياضي نهجه في تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن أسهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها.

تقييم

تم اعتماد النموذج كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي.

16 جائزة

ويتم تكريم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم في 16 جائزة مختلفة تنقسم إلى جانبين، هما فئات التفوق الرياضي المؤسسي، وفئات التفوق الرياضي الفردي.

وتتضمن فئات التفوق الرياضي المؤسسي 6 جوائز هي: التفوق الرياضي للأندية.

والتفوق الرياضي لشركات كرة القدم، وأفضل شركة في مجال الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، وأفضل نادٍ أو شركة في مجال الكفاءة المؤسسية، وأفضل نادٍ أو شركة في الابتكار، وأفضل جمهور.

فيما تتضمن فئات التفوق الرياضي الفردي 10 جوائز، هي: أفضل لاعب في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة في الألعاب الفردية.

وأفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب في كرة القدم، وأفضل ناشئ في كرة القدم، وأفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية.

وأفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، وأفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، ويفوز النادي أو شركة القدم بالجائزة بعد أن يحصد أعلى درجة في كل معايير النموذج بما يتعلق بالفئة الفائز بها.

كما تمنح جائزة أفضل جمهور للشركة الحاصلة على أعلى مجموع درجات في المعايير التالية: الكفاءة المؤسسية، الروح الرياضية، المنشأة الرياضية، والأنشطة المجتمعية.

كما يتم مراعاة نسبة الحضور الجماهيري التي يتم احتسابها وفق معيار الحضور الجماهيري لرابطة دوري المحترفين في معيار الكفاءة المؤسسية.

وسعادة الجماهير التي يتم احتسابها وفق نتائج استطلاعات الرأي في معيار المنشآت الرياضية.

والتواصل الذي يتم احتسابه وفق تقييم الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لدبي الذكية في معيار الكفاءة المؤسسية، ومبادرات الجمهور التي يتم احتسابها وفق المبادرة المخصصة للجمهور ضمن معيار الأنشطة المجتمعية، والعقوبات التي يتم احتسابها وفق العقوبات الخاصة بالجماهير في معيار الروح الرياضية.