عبدالله المري يشهد «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي منافسات اليوم الثالث من بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» .

والتي تقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، وتستمر لغاية 13 من الشهر الجاري، بالمدينة التدريبية بالروية في دبي.

وحقق فريق فيتايز الروسي المركز الأول في تحدي إنقاذ الضابط بزمن قدره 2:53:91 دقيقة، حاصداً جائزة 5000 دولار.

فيما جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني بزمن قدره 3:08:03 دقائق لينال جائزة قدرها 3000 دولار.

وحل فريق الأمن الوطني البيلاروسي في المركز الثالث بزمن قدره 3:09:50 دقائق حيث حصل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار. وستنطلق منافسات اليوم الرابع في تمام الساعة 8 صباحاً بمسابقة البرج العالي.

المعرض المصاحب

وأشاد معالي اللواء عبدالله خليفة المري بفعاليات معرض التجهيزات العسكرية المصاحب للنسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020».

والإقبال الذي شهده من الشركات المتخصصة لعرض معدات الحماية والأجهزة والتقنيات المتخصصة في المجال.

وقال معاليه إن الإقبال الكبير من الشركات المتخصصة في توريد تجهيزات الوحدات الخاصة يثبت نجاح بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» في نسختها الأولى، والصدى الإيجابي والمؤثر للبطولة عالمياً، وهذا المعرض المصاحب يعد منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات المستخدمة.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه أجنحة المعرض المصاحب للبطولة الذي يضم أكثر من 15 شركة متخصصة في توريد معدات وتجهيزات الفرق التكتيكية، يرافقه اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

وشملت جولة معالي القائد العام لشرطة دبي أجنحة الشركات التي قدمت صناعاتها، واطلع على معدات الحماية الخاصة برجال الشرطة، إضافة إلى أجهزة وتقنيات تصوير المواقع بتكنولوجيا الاستشعار.

توقيع اتفاقية

ومن جانب آخر، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع رابطة الفرق التكتيكية الأمريكية، وذلك على هامش «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة وجاهزية فرق القيادة العامة لشرطة دبي ووحداتها المتخصصة.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن الجانب الآخر، كينيث ثوربرجور إيلس، المدير التنفيذي لرابطة الفرق التكتيكية الأمريكية، بحضور عدد من كبار الضباط والأفراد من كلا الجانبين.