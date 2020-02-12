العين يخسر بالأربعة.. والشارقة يتعثر

المصدر: العين - طلحة عبدالله، الشارقة - عزالدين جادالله

خسر العين بنتيجة (0-4) أمام سباهان أصفهان في استهلالية مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الرابعة.

وحقق سباهان أول فوز له على العين في تاريخ مواجهاتهما الآسيوية البالغة، بمباراة أمس، 7 مباريات مقابل 3 انتصارات للعين.

فيما حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات. وظهر العين بمستوى غير مرضٍ منذ البداية، واستفاد منافسه سباهان أصفهان من الأخطاء التي ارتكبها الدفاع ليسجل أهدافه الأربعة عن طريق كل من محمد موهيبي (ق 38)، وكيروس فيراز (ق 46)، وسوروش رافعي، (ق 52)، ومحمد طيبي (ق 79).

ورغم التبديلات التي أجراها مدرب العين بغرض تعزيز الهجوم، إلا أن العين لم يقوَ على تسجيل أي هدف، لتنتهي المباراة بفوز سباهان أصفهان بأربعة أهداف نظيفة.

وخسر فريق الشارقة من ضيفه التعاون السعودي بنتيجة 0-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب نادي الشارقة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

أحرز هدف المباراة الوحيد لصالح التعاون فيصل درويش في الدقيقة (33). وبالنتيجة يجمع التعاون أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما يبقى رصيد الشارقة خالياً من النقاط.