غلق باب الترشح لرابطة المحترفين اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

يغلق في الخامسة من مساء اليوم باب الترشح لانتخابات رابطة المحترفين، والتي ستجرى يوم 9 مارس المقبل، لاختيار رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء.

ولم يتقدم للترشيح حتى أمس سوى عبد الله ناصر الجنيبي الرئيس الحالي، المتوقع فوزه بالتزكية، ومعه محمد عبيد اليماحي ممثلاً لنادي كلباء، وناصر الظفري ممثل عجمان.

وينتظر أن تستكمل الأندية ترشيحاتها اليوم على أن تجتمع لجنة الانتخابات لفحص طلبات المرشحين وتلقي الطعون. ووفق جدول العملية الانتخابية سيتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 من الشهر الجاري، فيما لم يتقدم أي مرشح جديد لانتخابات اتحاد الكرة أمس.