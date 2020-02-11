بيدرو إيمانويل: لم نظهر بالمستوى المطلوب وقادرون على التعويض

المصدر: العين- طلحة عبدالله

بدا البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين، مذهولا وإن حاول إخفاء ذلك خلف ابتسامات وزعها أمام فلاشات التصوير خلال المؤتمر الصحافي بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه أمام سابهان إيران بأربعة أهداف نظيفة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واعترف المدرب بأن العين لم يكن جيدا ولم يظهر بالمستوى المطلوب وقال: ينبغي علينا أن نرفع من مستوى اللاعبين لمقابلة الاستحقاقات المقبلة، لقد قلت لهم قبل المباراة يجب اللعب بطريقة متوازنة، مع الاستحواذ والعمل على التسجيل أولا لأننا نعرف أن المنافس لديه نزعة هجومية حال تحوله للهجوم، غير أننا لم نتمكن من التسجيل عندما سنحت لنا الفرصة، على عكس الفريق الإيراني الذي استثمر ما أتيح له من فرص واستحق الفوز.

وأضاف: عندما تصل المباراة للدقيقة 53 وتجد نفسك متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة فمن الصعب العودة، وعلينا أن نطوى صفحة هذه المواجهة ونستعد بقوة للمباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء.

وأكد المدرب البرتغالي أنه ليس قلقا على مستقبل الفريق بالبطولة خصوصا وأن المباراة الثانية في المجموعة انتهت بالتعادل، وقال: لدينا مباراتين مقبلتين على ملعبنا وعملي كمدرب أن أعد الفريق على النحو الذي يجعله قادرا على التعويض والعودة بقوة للمنافسة، من أجل اسعاد جمهور الفريق الذي يشعر بخيبة الأمل بالتأكيد كما هو شعورنا حاليا، ولكننا قادرون على التعويض ونثق في ذلك.