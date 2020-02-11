قلعنوي : نجحنا في ما جئنا من أجله

المصدر: العين –طلحة عبدالله

يرى أمير قلعنوي، المدير الفني لفريق سابهان، أن فريقه نجح في ما جاء من أجله بتحقيق فوز تاريخي على العين 4-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، بعد أربع سنوات من الغياب عن بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال إن جميع لاعبي الفريق قدموا مردودا قتالياً وقام كل لاعب بواجباته ومهامه على أفضل نسق، خصوصا في وسط الملعب حيث نجح الفريق في تحجيم خطورة مفاتيح اللعب في العين، بداية من نبدر الأحبابي، وكايو كانيدو، ولابا كوجود.

فيما استفاد من الفرص التي سنحت له في المواجهة وترجمها إلى أهداف أربعة، وأوضح أن الفوز الذي حققه فريقه كان مهما ومطلوبا وسيعزز كثيرا من دوافع اللاعبين في المرحلة المقبلة من البطولة، موضحا أنهم سيحتفلون اليوم وغدا وبعدها سيستأنفون تحضيراتهم للمواجهة المقبلة بالمسابقة.