العنبري: لم تغب روح الفريق لكن غابت الحلول

المصدر: الشارقة –عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه كان يتطلع إلى الخروج بنتيجة أفضل أمام التعاون السعودي لكن لم يتمكن من تحقيق ذلك.

وقال:" نتطلع إلى تحسين الصورة، ونعرف التعاون السعودي كونه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين، لم نتراخ، وقدمنا مباراة جيدة والتعاون دافع بشكل قوي.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في اللاعبين والتشكيلة التي دخلنا بها هي الأفضل من وجهة نظرنا ونتقبل آراء الجمهور، ونسعى إلى الاستفادة من الأخطاء التي قد نقع فيها.

ونفى العنبري أن تكون البطولة الآسيوية ليست ضمن اهتمامات الشارقة، مشيراً إلى أن الجميع يهتم بهذه البطولة، لافتاً إلى أن الفريق لم يقدم آداء جيداً في الشوط الأول لكنه شكل خطورة لافتة على مرمى التعاون في الشوط الثاني.

وأضاف: لم تغب الروح عن اللاعبين خصوصاً وان اغلب اللاعبين ليست لديهم الخبرة في المشاركة الآسيوية لكن غابت الحلول.