فيتور كامبيلوس: اوقفنا خطورة كايو وريان مينديز

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

عبر البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب التعاون عن سعادته بآداء فريقه في مواجهة الشارقة، مشيداً بالدعم الجماهيري في اللقاء، مشيراً إلى أن المواجهة تميزت بالصعوبة نظرا للغيابات التي عانى منها الفريق.

وقال: منذ قدومي للتعاون وأنا أحاول بناء أسرة، وقطعنا في ذلك شوطا كبيرا واستطاع اللاعبون أن يثبتوا قدرتهم على تنفيذ خططه في المباراة، ونجحوا في خلق فرصاً تهديفية أكثر من أصحاب الأرض.

وأضاف: إن اللقاء صب في مصلحة التعاون أكثر من الشارقة وهذا الأمر اعتمد على الاستعداد وتحليل الخصم من نقاط القوة والضعف، كنا نعلم قوة الشارقة في الأطراف عن طريق ريان مينديز وكايو واستطعنا التغلب على هذه العقبة ونجحنا في السيطرة عليهما.

وقال:" قدمت إلى التعاون منذ 3 أسابيع ولست ساحراً، ووقت بناء الفريق أول الموسم أسهل من إعادة بناء الفريق في منتصف الموسم، خصوصاً في ظل تغييرات كثيرة على تشكيلة الفريق، والمهم هو بناء الثقة بيني وبين اللاعبين، ومتأكد من ثقتهم الكبيرة في الجهاز الفني.