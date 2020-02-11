العين وسابهان أصفهان.. دوافع مختلفة

المصدر: العين- طلحة عبد الله

يأمل العين في بداية مثالية بدوري أبطال آسيا، عندما يواجه في السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، فريق سابهان أصفهان الإيراني، في جولة ذهاب مباريات المجموعة الرابعة، وهي المباراة التي تم نقلها من ملعب أصفهان، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويدخل الفريقان بدوافع مختلفة، من أجل تحقيق هدف واحد، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، فالزعيم العيناوي يأمل في متابعة تفوقه التاريخي على الفريق الإيراني.

فيما يتطلع الأخير لوضع حد للتفوق العيناوي، بعد 6 مواجهات سابقة بينهما، فاز العين في 3 مباريات، بينما اكتفى سابهان، بالتعادل في 3 مواجهات منها، كأفضل نتيجة يحققها على الفريق البنفسجي، وتعتبر المباراة بمثابة تحدٍ قوي بين الفريقين.

تأهل

وكان العين بدأ المسابقة من الدور التمهيدي، حيث تأهل إلى مرحلة المجموعات، بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه بونيودكور الأوزبكي، وهي المرة الثالثة التي يبدأ فيها المسابقة من هذا الدور، بعد عامي 2011 أمام سيرويجايا إندونيسيا، و2018 أمام المالكية البحريني.

وأكمل الفريق تحضيراته الميدانية بمران أخير، أجراه على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، أمس، تحت قيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي قاد الفريق لنتائج متميزة، بعد توليه المهمة في بداية يناير الماضي.

بيدرو: نرغب في بداية مثالية

شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، على أهمية البداية الجيدة لفريقه بدوري أبطال آسيا عندما يواجه اليوم فريق سباهان أصفهان .

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعداد العين لمباراة الليلة: نحن سعداء بتواجدنا في هذه المسابقة القارية الكبيرة، والتي تليق بمستوى العين.

والجميع يفضل خوض غمارها بداية من اللاعبين والجمهور والمدرب، ونحن نعلم أننا سنواجه اليوم فريقا قويا سيقاتل من أجل أن يكون له حضوره القوي ولكننا بالمقابل ندرك جيدا ما علينا القيام به، ونرغب في بداية مثالية للمسابقة، وأن نرى لاعبي فريقنا بأعلى مستوياتهم، وذلك سيكون بدعم الجماهير وتشجيعها.

وأضاف: لمست في اللاعبين حماسهم وشغفهم وثقتهم بأنفسهم، وجميعهم لديهم المقدرة على تقديم عمل جيد في الميدان.

وبناء على خبرتي كمدير فني، أشعر أننا سنقدم مباراة كبيرة وسنظهر بالصورة المطلوبة على غرار ما فعلناه في مباراتنا الأخيرة أمام الشارقة بالدوري، وسيكون هدفنا هو تحقيق الفوز مع كامل احترامنا للفريق المنافس.

قلعنوي: لا نخشى جمهور العين

أكد أمير قلعنوي، المدير الفني لفريق سباهان أصفهان أن فريقه لا يخشى تواجد جماهير العين في مباراة اليوم، موضحاً أنه اعتاد على اللعب وسط أعداد كبيرة تفوق الـ 120 ألف متفرج، وأشار إلى أن الجمهور هو فاكهة كرة القدم ومصدر جمالياتها.

وأبان أنه يعلم قوة العين خصوصاً في الأسابيع الماضية بعد تغيير المدرب، ومصدر خطورته في المنطقة الهجومية على الجانب الأيمن تحديداً.

ولكننا نملك فريقاً لديه المهارات وقد شارك الفريق في المسابقة 13 مرة سابقة، ولذلك أصبح لديه الخبرة والقدرة على مواجهة وتجاوز مختلف التحديات، وقال: أتمنى أن ينفذ اللاعبون ما تعلموه خلال التدريبات الأخيرة ونحن متحمسون لانطلاق المباراة، وعموماً فالنتيجة دائماً تكون على أرض الملعب وليس في الإعلام ومواقع الاتصال الجماهيري.

وطالب المدرب الإيراني، اتحاد كرة القدم الآسيوي بإعادة النظر في قراره الخاص بأن تلعب الفرق الإيرانية خارج أرضها، حتى تتمكن من الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور. (العين - البيان الرياضي)

تشكيلة العين:حارس المرمى:خالد عيسىالدفاع:سعيد جمعة، إسماعيل أحمد، شيوتاني، سالم عبد اللهالوسط: بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد عبد الرحمن، عمر يسن، كايو كانيدو.الهجوم:لابا كودجو

تشكيلة سابهان أصفهان:حارس المرمى:مهدي أمينيالدفاع:عارف غولامي، هادي عقيلي، سعيد قائدي، محمد أحمدالوسط:ميلاد سارلاك، حسين فاضلي، رضا ديغاني، ناصر غالافاندالهجوم: مسعود زادة، أمين منوشيهري