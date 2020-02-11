الشارقة والتعاون السعودي.. الاختبار الأول

المصدر: الشارقة ـ عز الدين جاد الله

يستضيف فريق الشارقة عند السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم، نظيره التعاون السعودي، في اختبارهما الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2020، ويقع الشارقة في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جواره أندية: بیرسبولیس الإيراني، والتعاون السعودي والدحيل، وهي الجولة الأولى للفريقين في دور المجموعات، وتمثل اختباراً لهما.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات عالية، أملاً في تقديم صورة مشرفة للكرة الإماراتية في البطولة القارية، وتحقيق بداية قوية على ملعبه وبين جماهيره. ويعتمد المدرب عبد العزيز العنبري، على قائمة 24 لاعباً، ستكون جاهزة لخوض مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

وفي خطوة تهدف إلى إكرام الفريق الشقيق وجمهوره، أعلنت إدارة نادي الشارقة في وقت سابق، عن تقديم تذاكر المباراة مجاناً لجمهور الفريقين، وأوضح الشارقة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية، ودعماً لحضور الجمهور السعودي في المباراة.

مساندة

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً مميزاً، في ظل الرغبة الكبيرة التي أبدتها جماهير الشارقة لدعم فريقها في البطولة الآسيوية، التي عاد إليها الفريق بعد سنوات غياب، حيث أظهرت الجماهير استعدادها للحضور على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن المبادرة التي قامت بها إدارة النادي، بفتح أبواب النادي مجاناً أمام جمهور الفريقين.

في المقابل، يدخل الفريق السعودي المواجهة، في ظل غياب 10 لاعبين، كما يفتقد التعاون إلى المحترف الآسيوي حيث فضّل الجهاز الفني عدم تغيير أي من الأجانب السبعة بالفريق، نظراً لحالة التجانس التي يعيشها الفريق حالياً.