تألق وصلاوي في بطولة «دبي الر ياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألق نادي الوصل في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم في فئتي تحت 16 وتحت 14 سنة حيث حقق الفوز بخماسية في فئة تحت 14 سنة على «أكاديمية يوفنتوس دبي» وانتزع الفوز بنتيجة 3-2 أمام «أكاديمية لا ليغا» تحت 16 سنة، كما استمر فريق «دو لاليغا» للكفاءات العالية في تقديم مستوياته اللافتة في البطولة حيث عزز الفريق صدارته لفئة تحت 16 عامًا.

وتعد البطولة الأكبر من نوعها حيث يشارك في نسختها الحالية 100 فريق يمثلهم 2300 لاعب، وتُقام البطولة على ملاعب شباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى ابريل 2020 لتُتيح الفرصة للأكاديميات الخاصة وأكاديميات الأندية المحلية لخوض منافسات على مستوى عال مع مختلف المدارس الكروية طوال الموسم.

وشهدت منافسات تحت 14 عامًا مواصلة الوصل مُطاردة المتصدر فريق «المدرسة الإسبانية إنييستا» بفوز كبير بخماسية في شباك أكاديمية يوفنتوس ليحل وصيفًا برصيد 16 نقطة وفي منافسات تحت 12 سنة حققت «أكاديمية برشلونة ستويتشكوف» على أكاديمية الموهوبين بنتيجة 6-2.

منافسة

كما شهدت منافسات تحت 16 عامًا فوز فريق «دو لاليغا للكفاءات العالية دبي» على فريق «دو لاليغا للكفاءات العالية أبوظبي» ليتقاسم الفريقان صدارة الترتيب ب 21 نقطة لكل فريق وتشتعل المنافسة بينهما.

أما منافسات تحت 18 سنة فقد حقق فيها فريق المدرسة الإسبانية لكرة القدم الفوز بنتيجة 6-1 على «أكاديمية جي يو» بينما حقق فريق «أكاديمية لاليغا» الفوز بسداسية على «جو برو» وفاز «تي إف إيه» على «أكاديمية برشلونة يوهان كرويف» بثلاثية نظيفة.