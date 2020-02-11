أبيض الشباب يواجه شقيقه الكويتي ودياً اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للشباب، مواليد 2001، اليوم الساعة الخامسة والربع عصراً، بملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد بدبي، مباراته الودية الأولى أمام شقيقه المنتخب الكويتي، ضمن معسكره الداخلي المقام في دبي.

استعداداً للمشاركة في في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، للفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس 2020، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر الحالي 27 لاعباً، هم: ياسر حسن (اتحاد كلباء)، فهد بدر (الإمارات)، عبد الله محمد (بني ياس)، أحمد محمود، حمدان عبد الرحمن، راكان وليد، زايد سلطان، مايد الحمادي، عبد الله محمد، عبد الله أبو بكر، هزاع سبيت خاطر (الجزيرة)، مايد الطنيجي (الرمس)، عامر إبراهيم (الشارقة).

حمدان حميد، عبد الرحمن، عادل محمد عيسى (شباب الأهلي دبي)، عيسى خلفان (العين)، حمد عبد الله (الفجيرة)، عبد الله عباس، محمد عبد الرحمن (النصر)، إسماعيل عمر، راشد عبد الله، عبد الرحمن صالح (الوحدة)، شهاب لشكري، علي إبراهيم (الوصل).

أهمية

وتُمثل المواجهة ، أهمية كبرى بالنسبة للجهاز الفني، بقيادة اليوناني كولومبوداس، الذي يسعى للخروج بفوائد عدة، أهمها منح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، والوقوف على مستوياتهم، وتطبيق طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه في المباريات، وكذلك اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.