مواجهتان في دوري الصالات الليلة

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تتواصل مباريات دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم، بمباراتي النصر وضيفه مليحة وخورفكان وضيفه البطائح ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر، وتستكمل مباريات الجولة 14 غداً بمباراتي الظفرة واتحاد كلباء وشباب الأهلي مع الحمرية على ملعب الأول في الممزر.

وكان فريق النصر صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة قد خسر مباراته السابقة أمام البطائح 3-2، ويسعى جاهداً إلى تعويض الخسارة الأخيرة، فيما يطمح فريق نادي مليحة صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط إلى مواصلة الصحوة كي يؤكد جدارته بالفوز على اتحاد كلباء في الأسبوع الماضي.

ويدخل فريق البطائح الثاني برصيد 24 نقطة إلى مواجهة خورفكان الخامس برصيد 18 نقطة بطموح مواصلة الانتصارات للانقضاض على الصدارة التي يتربع عليها دبا الحصن بفارق الأهداف عن البطائح، فيما يسعى فريق خورفكان إلى العودة القوية والمحافظة على حظوظه في البقاء في صلب المنافسة لبلوغ الباي أوف.

وفي دوري الإمارات لشباب كرة الصالات، فاز خورفكان على مليحة 3-1 ودبا الحصن على الظفرة بسباعية نظيفة، ويلتقي الجمعة المقبلة، فريق خورفكان مع دبا الحصن في مواجهة فض الاشتباك، حيث يمتلك كل فريق منهما 12 نقطة، كما يلتقي النصر صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط مع مليحة الأخير برصيد 3 نقاط أيضاً.