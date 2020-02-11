نجوم أرسنـال: دبي محطة لانطلاقتنا في البريمرليغ

المصدر: دبي- عدنان الغربي

وصف نجوم أرسنال الإنجليزي معسكر دبي بالناجح ومحطة لتحقيق انطلاقة جديدة في البريمرليغ من أجل تحسين ترتيب فريقهم الذي يحتل المركز العاشر بـ31 نقطة.

ويختتم أرسنال معسكره الإعدادي في دبي اليوم، بعد 5 أيام من التدريبات القوية بالمجمع الرياضي بند الشبا، استعداداً لمواجهة نيوكاسل لحساب الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز 16 فبراير الجاري.

ويغادر الفريق إلى لندن مساء اليوم على متن طيران الإمارات الراعي الرسمي للفريق منذ 2004، بعدما حقق جملة من المكاسب الفنية تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الذي ركز عمله خلال هذه الفترة على خلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين.

وجاء اختيار دبي وجهة مثالية لمعسكر أرسنال التدريبي الشتوي، كونها تجمع بين الطقس المثالي وأشعة الشمس الدافئة والمرافق ذات المستوى العالمي في مجمع ند الشبا للتدريب، وسمعتها الرياضية القوية، إضافة إلى توافر خيارات ترفيهية واسعة ومتنوعة في أوقات الاستراحة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق بكامل نجومه إلى دبي، حيث وصل بعض اللاعبين قبل انتظام المعسكر التدريبي، واستمتعوا بالكثير من الأنشطة الترفيهية.

وترتبط دبي وأرسنال بعلاقة عمرها أكثر من 4 عقود، حيث تعود أول زيارة للفريق إلى نوفمبر 1976 عندما خاض المدفعجية مباراة ودية مع النصر بمشاركة عدد من نجومه أمثال مالكولم ماكدونالد وجون ماثيوز وجون رادفورد.

وأصبحت مرافق التدريب في دبي، مثل مجمع ند الشبا الرياضي، مقصداً للكثيرين من الرياضيين النخبة وعدد من أندية كرة القدم. وقامت طيران الإمارات بتنظيم برنامج دسم لبعثة المدفعجية خلال تواجدها في دبي يتضمن رحلة سفاري لتجربة الثقافة والتقاليد الإماراتية.

إقامة

وأكد ميكيل أرتيتا أن دبي وجهة مثالية للغاية لإقامة معسكر الفريق والأفضل من بين الخيارات المتاحة نظراً للمرافق الرياضية الاستثنائية.

وقال: لدينا فترة توقف تستمر 15 يوماً، ولذا منحنا اللاعبين راحة قصيرة ثم اخترنا إقامة معسكر مدة 5 أيام في دبي لأن طقسها الدافئ يساعدنا على التقاط الأنفاس والتدرب في أجواء رائعة في ظل ما يتوافر من تسهيلات ومرافق على مستوى عالٍ.

وأضاف: الحالة المعنويـة للاعبين جيدة، والأمور تسير وفقاً لما خططنا له، ونحاول استثمار هذه الفترة القصيرة لخلق المزيد من التجانس بين الفريق.

وأوضح أرتيتا أن لاعبيه كانوا يحتاجون إلى فترة راحة والتقاط الأنفاس بعد سلسلة من المباريات المضغوطة في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن معسكر دبي كان فرصة مهمة للاعبين الجدد للتأقلم مع أجواء الفريق والانسجام مع الآخرين وقضاء بعض الوقت معـاً.

وأضاف: الطقس رائع هنا والأهم أن اللاعبين يعشقون دبي، وكنا نعلم أنا معظمهم سيأتون إلى هنا للاسترخاء مع أسرهم وبذلك سيكونون أكثر استعداداً للعودة للتدريب.

أهداف

وعن قدرة أرسنال على تحقيق أحد أهداف الموسم وهو احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد البداية الصعبة، قال أرتيتا: لا نفكر في أي مركز ممكن أن نصل له، ونخوض مبارياتنا بالقطعة، وعلينا حصد المزيد من النقاط.

وعن النقاط التي يتطلع إلى تحسينها في الفريق، أوضح المدرب الإسباني أنه يسعى منذ توليه مهمة تدريب أرسنال إلى جعل الفريق يلعب بأسلوبه الخاص وكيفية فرض سيطرته على مجريات المباراة. وحول علاقته بمواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، كشف أرتيتا أن غوارديولا صديقه المقرب ويعتزّ بالفترة التي عملا فيها معاً وتعلم منه الكثير.

وحول ركون الدوري الإنجليزي أول مرة لفترة راحة شتوية.

وأثنى الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال على فترة التحضيرات التي قضاها فريقه في دبي ووصفها بالناجحة والمهمة لتجهيزه للمرحلة الثانية من الموسم والتي سيخوض فيها المدفعجية سلسلة من المباريات الحاسمة، وقال: نحن متفائلون بقدرتنا على تحسين نتائج الفريق والتقدم في جدول الترتيب إلى المركز الذي نتطلع له.

أوباميانـغ: هداف إنجلترا.. لِمَ لا؟

صرح الغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم أرسنال، بأن تواجده ضمن قائمة هدافي البريميرليغ بـ14 هدفاً خلف جيمي فاردي وسيرجيو أغويرو أمر جيد .

ولكنه لن يشغل ذهنه بالتفكير في التتويج بلقب الهدافين بل في كيفية مساعدة فريقه على تحقيق النتائج الإيجابية والارتقاء ضمن المراكز الأربع الأولى بنهاية الدوري.

وقال اللاعب الغابوني: أن أكون بطل هدافي البريميرليغ، لِمَ لا؟ في حال نجحت في تحقيقه سيكون أمراً جيداً، لكن المهم بالنسبة لي هو الفريق، هدفنا أن نكون من الأربعة الأوائل، في هذه اللحظة نفكر في حصد المزيد من النقاط.

وأثنى أوباميانغ على التسهيلات والمرافق المتوافرة في المجمع الرياضي بند الشبا ووصفها بالاستثنائية وقال: التواجد في دبي فرصة مهمة لتحسين أداء الفريق وخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين، لقد قمنا بعمل رائع خلال هذه الفترة القصيرة ونأمل أن تكون استعداداً جيداً لمباراة نيوكاسل. (دبي - البيان الرياضي)

أوزيل: أشعر بالحيوية مع أرتيتا

كشف التركي مسعود أوزيل لاعب أرسنال عن شعوره بالحيوية مجددا مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عقب الفترة الصعبة التي عاشها تحت قيادة المدرب السابق أوناي إيمري.

وقال: مررت بفترة صعبة مررت بفترة صعبة خاصة مع إيمري، لكن كل شيء تغير الآن، وأنا سعيد، ألعب بانتظام وكل شيء على ما يرام.

وأكد أوزيل أن أرسنال يعيش موسما صعبا، وأضاف: ندرك تماما أننا في موقف صعب، نسعى لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة والحصول على المزيد من النقاط للتقدم في جدول الترتيب لأن هدفنا أن نكون من ضمن «توب 4» للتأهل إلى دوري الأبطال، مررنا بأوقات صعبة ولكننا على الطريق الصحيح الآن.

ونحاول أن نظهر بوجه أفضل في المرحلة الثانية من الموسم وأمامنا فرصة لتحسين مركزنا، علينا أن نثق في قدراتنا وفي فريقنا وأن نلتزم بما يطلبه منا المدرب.

بيلريـن: دبي تعمل للمستقبـل

عبر الإسباني هيكتور بيلرين لاعب أرسنال عن إعجابه بما تحقق دبي من تطور في كافة المجالات.

وقال: إنني معجب بإبداع هذه المدينة، إنها تعمل للمستقبل دائماً.

وأضاف بيلرين: من المهم للغاية بالنسبة لنا، عندما يكون لديك الكثير من المباريات المضغوطة، أن تحصل على استراحة كهذه لإعادة شحن بطارياتنا وتعزيز الانسجام بين الفريق، الأمور تسير بشكل إيجابي حقاً، فأنا سعيد وجميع اللاعبين سعداء أيضاً، معسكر دبي فرصة للالتقاء ليس فقط مع الأشخاص الذين تلعب معهم.

ولكن مع الأشخاص الذين تعمل معهم.

وتابع: نحن في غاية الامتنان لطيران الإمارات لأنها قامت بترتيب مجيئنا إلى هنا ووضع المرافق الرائعة تحت تصرفنا، التدريبات تسير بشكل جيد، طبعاً لسنا في عطلة، لقد جئنا للعمل ولكن من الجيد جداً أن نكون هنا ونستمتع بوقتنا أيضاً.