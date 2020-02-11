الوحدة نقطة في الدقيقة 90

المصدر: دبي- علي شدهان, أبوظبي - محمد صادق

استهل الوحدة مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالتعادل مع ضيفه الأهلي السعودي أمس 1 - 1، باستاد آل نهيان ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

فيما تعادل الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني بالنتيجة نفسها في المجموعة، ليحصد كل فريق بالمجموعة نقطة واحدة. تقدم الأهلي السعودي بهدف في الدقيقة 60، بمجهود فردي، وأدرك الكوري الجنوبي شانغ ريم التعادل لـ «العنابي» في الدقيقة 90.

وخسر شباب الأهلي أمام باختاكور الأوزبكي 1 - 2، في المجموعة الثانية، وأحرز الإسباني بيدرو كوندي هدف شباب الأهلي، ولعب الفريقان المباراة وسط هطول أمطار غزيرة.

وبدأ الهلال السعودي حملته للدفاع عن اللقب، بفوزه على شهر خودرو الإيراني 2 - 0 باستاد زعبيل في المجموعة نفسها، سجل الهدفين كاريلو وغوميز في الدقيقتين 45 و70.

ويستضيف العين اليوم فريق سابهان الإيراني، في المجموعة الرابعة، فيما يلعب الشارقة والتعاون السعودي، بالمجموعة الثالثة.