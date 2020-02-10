خيمينيز ينتقد عدم الاستعانة بـ "الفار" في دوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتقد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة قرارات حكم مباراة فريقه مع الأهلي السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وعدم الاستعانة بتقنية الفيديو (فار) في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

مؤكداً أن فريقه لم يكن محظوظاً بسبب بعض القرارات التحكيمية التي لو استخدم "الفار" فيها لفاز الوحدة بالمباراة.

وقال:" لا أفهم لماذا لا يتم استخدام تقنية الفيديو في أكبر بطولة في آسيا رغم أنها موجودة في الدوريات المحلية، ربما لو كان "الفار" موجوداً في المباراة لحالفنا الحظ وفزنا باللقاء".

وأضاف:" عندما لمس المدافع الكرة بيده داخل المنطقة وأبعد تسديدة في طريقها للمرمى أعتقد أنها حالة تستحق الطرد، أيضاً سجل تيغالي هدفاً ولكن الحكم احتسبها خطأ رغم أن حارس المرمى اصطدم بزميله المدافع، والحالة الأبرز التدخل القوي الذي تعرض له إسماعيل مطر كان يستحق أكثر من بطاقة صفراء".

وأردف:" أتفهم أن قرارات الحكم من دون التقنية صعبة بالتأكيد بعد أن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على "الفار" في كرة القدم"

وختم:" أعتقد أن النتيجة عادلة في ظل هذه الأخطاء، الأهلي لم يكن بالمنافس السهل، حاولنا تقديم كل ما لدينا، وقدمنا أداء جيداً أغلبت فترات اللقاء