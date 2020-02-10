الوحدة يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام الأهلي السعودي

المصدر: ابوظبي - محمد صادق - تصوير سيف الكعبي

استهل الوحدة مشواره في دوري أبطال آسيا بالتعادل مع ضيفه الأهلي السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات، ليحصد كل فريق في المجموعة نقطة واحدة بعد تعادل الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني في الجولة ذاتها 1-1.

تقدم الأهلي السعودي بهدف في الدقيقة 60 بعد مجهود فردي رائع، وعادل الكوري الجنوبي شانغ ريم النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وعجز الوحدة عن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي بعدما كان قد خسر المباراة الأولى في آخر 3 مواسم في البطولة.

ونجح السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي السعودي في التغلب على الغيابات المؤثرة في صفوف فريقه خاصة غياب السوري عمر السومة والجزائري يوسف البلايلي ليعود بنقطة ثمينة من خارج القواعد.

ورغم البداية الهجومية من جانب الوحدة إلا أن الأهلي السعودي هدد مرمى محمد الشامسي حارس الوحدة مبكراً في الدقيقة 7 بعدما أبعد البرازيلي لوكاس تسديدة سلمان المؤشر من على خط المرمى.

وتمكن الضيوف من التحكم في مجريات الأمور في ظل غياب الفاعلية الهجومية لفريق الوحدة، في الوقت الذي سيطر فيه الأهلي على بداية الشوط الثاني إلى أن نجح عبد الفتاح عسيري من إحراز هدف فريقه الوحيد من هجمة مرتدة سريعة.

عقب الهدف كثف الوحدة من ضغطه الهجومي في محاولة لإدراك التعادل، وأنقذ ياسر المسيليم مرمى فريقه من هدف محقق من تسديدة إسماعيل مطر في الدقيقة 71.

وترجم الكوري شانغ ريم محاولات العنابي إلى هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.