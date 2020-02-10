الانضباط تلف نظر الوحدة بسبب إصابة برغش

دبي- العوضي النمر

وجهت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لفت نظر إلى نادي الوحدة لمخالفته قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم تضمين إصابة لاعب فريق الوحدة محمد برغش في النظام الجديد الذي استحدثه اتحاد الكرة الخاص بإلزام الأندية بتسجيل الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين لوضعها ضمن السجل الخاص باللاعبين في حتى يكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني على علم بحالات اللاعبين في حال تم اختيار اي لاعب للمنتخب.

وأشار نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي إلى العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها النادي المخالف مستقبلا قد تصل إلى 100 ألف درهم.

كما قررت اللجنة رفض الشكوى فريق كوارترو بداعي عدم وجود سيارة أسعاف مجهزة ورجال أمن خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الموج في دوري الدرجة الثانية اعتمدت نتيجة المباراة كما جاءت في تقرير الحكم وهى فوز الموج بثلاثة أهداف مقابل هدف