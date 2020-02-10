مدرب العين: لاعبو العين متحمسون ولديهم رغبة الفوز على سباهان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي، رغبة فريقه في تحقيق أفضل بداية لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقى غدا فريق سابهان أصفهان الإيراني على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشواره بالمسابقة.

وقال : تحضيراتنا مضت على النحو المطلوب ووسط أجواء يسودها التفاؤل والثقة، وجميع اللاعبون متحمسون للمواجهة، ولديهم الرغبة في الفوز، ولمست لديهم روح المثابرة والعزيمة على تقديم أنفسهم بأفضل صورة، على غرار ما فعلوه في المباراة الأخيرة أمام الشارقة.

وأضاف: من واقع خبرتي كمدير فني للفريق أشعر أن العين سيقدم أداء متميزا يقوده لتحقيق الفوز مع كامل الاحترام للفريق المنافس والذي من المؤكد أنه جاء لأجل الحصول على أفضل نتيجة، ولكننا نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا وهذه الميزة ستكون حاضرة بالنسبة لنا خلال المباريات الثلاث الأولى في البطولة الآسيوية والتي سنخوضها بملعبنا، وبالتالي سيكون لدينا دعم الجمهور الذي طالما لعب دورا كبيرا خلال في الفترة الماضية في تعزيز دوافع اللاعبين، ولكن يجب ألا ننسى أنه وفي عالم كرة القدم فإن الفريق الذي سيكون أوفر عطاء وأكثر تركيزا في الملعب خلال المباراة سيكون أقرب للفوز وهذا ما أثق أن جميع لاعبي الفريق يعلمونه .

وقلل مدرب العين، من تأثير غياب ثنائي خط وسط ميدان الفريق، يحيى نادر، ومحمد عبد الرحمن، بداعي الإصابة، مؤكدا أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم عمل جيد في الميدان وهم جاهزون لتعويض أي غياب وبالتالي، وقال: لسنا قلقين إزاء هذا الامر وأؤكد لجمهور العين الذي كان سعيدا بالظهور القوي للفريق خلال الفترة الماضية، إننا لا زلنا في البداية وماضون في تطوير مستوى الفريق إلى الأفضل.