شباب الأهلي يخسر من باختاكور وسط "برك الماء"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي اليوم، 1-2 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، في مباراة جرت على أرض استاد باختاكور المركزي، والتي تحولت إلى تجمعات "برك" مائية بفعل تساقط الأمطار بغزارة، مما أثر على تحكم "فرسان دبي" بالكرة، لتميل كفة السيطرة والاستحواذ لمصلحة أصحاب الأرض في الشوط الأول، وتحسن أداء شباب الأهلي في الشوط الثاني.

سجل هدف شباب الأهلي، بيدرو كوندي في الدقيقة 67، وأحرز هدفي باختاكور كل من جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 18، ودارجان في الدقيقة 70، ليحصل الفريق الأوزبكي على نقاط المباراة الثلاثة كاملة، ويعود شباب الأهلي إلى دبي استعداداً للقاء ضيفه الهلال السعودي يوم الاثنين المقبل، على ملعب استاد راشد.

رغم البداية القوية من شباب الأهلي، من خلال عرضية كارتابيا في الدقيقة الأولى، ومرورها من بين قدمي حارس باختاكور، وأمام الجميع بعرض الملعب، إلا أن باختاكور سيطر تماماً على مجريات الشوط الأول، وأضاع دراجان أولى فرص التقدم المبكر لباختاكور، بعدما أنفرد بالحارس ماجد ناصر في الدقيقة 4، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بسبب المياه.

خطأ وهدف

تصدى ماجد ناصر، لتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة بقدم دراجان، وحولها إلى ركلة ركنية بالدقيقة 10، وسجل جلال الدين مشاريبوف، هدفاً لباختاكور في الدقيقة 18، مستفيداً من تباطئ عبد العزيز هيكل في إبعاد الكرة بسبب المياه، وتقدم ماجد من مرماه، ليلعبها من فوق رأسه في المرمى الخالي.

ونظم شباب الأهلي هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 24، ووصلت الكرة إلى بيدرو كوندي، والذي سددها قوية وأمسكها حارس باختاكور على

مرتين، وتباطئ هيكل مجدداً في إبعاد الكرة بالدقيقة 39، لتصل الكرة إلى مشاريبوف، والذي لعبها عرضية، وقابلها دراجان برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

رغبة العودة

بدأ شباب الأهلي الشوط الثاني، بأداء أكثر قوة برغبة العودة إلى اللقاء، وضغط بكل صفوفه على باختاكور، وتمكن بيدرو كوندي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67، مستفيداً من كرة مرتدة من حارس باختاكور، بعد كرة خلفية من يوسف جابر، ليزيد الهدف من حماس وقوة شباب الأهلي.

ووسط حالة من عدم التركيز من مدافعي شباب الأهلي، ينظم باختاكور هجمة مرتدة، وتلعب كرة عرضية يقابلها اللاعب الصربي دراجان مباشرة في مرمى ماجد ناصر بالدقيقة 70.

وفرض أصحاب الأرض الهدوء على الأداء في المباراة، وظلت الحالة السيئة لأرض الملعب، حائلاً دون تنظيم شباب الأهلي لهجمات سريعة، وشهد الوقت بدل الضائع، رأسية قوية من أحمد خليل، وتسديدة قوية من قدم حارب سهيل، ومرت الكرتين بجوار القائم، ليخسر "فرسان دبي" أولى مبارياتهم الآسيوية في نسخة 2020.