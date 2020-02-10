كياني تعايش تفوق شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحظى الطفلة انيكا كياني (9 سنوات)، الطالبة بمدرسة وستمنيستر، وواحدة من أصحاب الهمم، باهتمام كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، والذين يحرصون دائماً على الالتقاء والاهتمام بها عند زيارتها إلى ملعب استاد راشد، لحضور بعض من مباريات «فرسان دبي».

تعد كياني، واحدة من أهم مشجعي فريق الكرة الأول بنادي شباب الأهلي، ودائماً ما تلتقي اللاعبين قبل عدد من المباريات الهامة، في إطار المبادرات المجتمعية التي ينظمها النادي دعماً لأصحاب الهمم.

وسبق أن حضرت كياني مباراتي شباب الأهلي أمام خورفكان في كأس الخليج العربي، والوصل في دوري الخليج العربي، وحرص العديد من لاعبي شباب الأهلي على التقاط الصور التذكارية معها قبل المباراتين، ومنهم أحمد خليل وعبد الله النقبي ولوفانور وسعود عبد الرزاق، كما قام ماجد ناصر حارس المرمى وقائد الفريق، بإهدائها هدايا تذكارية تحمل شعار النادي.

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء كياني، والتي سبق وشاركت في ضربة البداية للعديد من المباريات السابقة للفريق، مؤكدين على أهمية الدور المجتمعي الذي يمكن أن يقوم به الرياضي خارج الملعب، وأشادوا بالمبادرة الخاصة التي يقوم بها نادي شباب الأهلي لدعم أصحاب الهمم، وأكدوا أن مشاركتهم في تلك المبادرة، يمنحهم دفاعاً معنوياً خاصاً.