أروابارينا: مسار المباراة رهن باللاعبين

المصدر: طشقند ـ البيان الرياضي

ذكر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يواجه منافساً قوياً ومتمرساً، وتوقع أن تكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين شباب الأهلي وباختاكور، مشيراً إلى أن فريقه تم تجهيزه بشكل جيد، ومتمنياً أن يوفق في تحقيق النتيجة التي تعزز من حظوظه في دوري أبطال آسيا.

وحول معرفته بالفريق المنافس، أوضح أروابارينا، إدراكه بأن باختاكور يلعب كرة قدم مميزة وبطريقة هجومية، مبيناً أن المعلومات عن المنافس مهمة، لكن عندما تبدأ المباراة على أرض الملعب، فإن الأمر يكون مختلفاً، ويبقى اللاعبون هم من يحددون مسار المباراة.

ورداً على سؤال يتعلق باللاعبين أحمد خليل والأوزبكي عزيز غانييف، قال: «إنّ كليهما حضر مع الفريق إلى طشقند»، لافتاً إلى أن غانييف انضم إلى الفريق حديثاً، ويحتاج إلى الوقت للتأقلم مع بقية زملائه، لكنه عاد وأضاف: «إن اللاعبين في وضع جيد وجاهزين للمباراة». وقال: «لدي لاعبون مميزون يملكون خبرة ميدانية كبيرة، وهم يتمتعون بالاحترافية اللازمة، وأعتقد أنهم لا يتأثرون سلباً بأي نتائج إذا كانت على مستوى النادي أو المنتخب».