الوحدة والأهلي السعودي.. البداية القوية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يبحث الوحدة عن بداية قوية في مستهل مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف الأهلي السعودي في السابعة وخمس وثلاثين دقيقة على استاد آل نهيان ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات التي تضم إلى جانبهما الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

الوحدة الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الثالثة عشرة يتطلع إلى تحقيق أكثر من هدف، الأول حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، خصوصاً وأن العنابي يأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور المتوقع أن يحضر بكثافة بعدما أعلنت إدارة النادي شراء التذاكر ودخول الجماهير بالمجان، والسعي للذهاب بعيداً الموسم الحالي بعدما توقف مشوار الفريق عند دور الـ 16 الموسم الماضي، أما ثاني الأهداف فيتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية. ويدخل الوحدة مواجهة اليوم وسط معنويات عالية وبصفوف مكتملة باستثناء غياب طحنون الزعابي وعبد الله أنور للإصابة.في المقابل يتطلع الأهلي السعودي إلى التغلب على الغيابات المؤثرة في صفوفه نتيجة الإصابات في ظل غياب هدافه السوري عمر السومة والجزائري يوسف البلايلي.

فخر

من جهته أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أن العنابي يسعى للفوز في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الانشغال بالحسابات . وقال: «يجب أن نشعر بالفخر وعدم الخوف من مواجهة أي منافس، بالطبع لا يوجد خصم سهل في المجموعة، والفرق السعودية معروفة بأنها قوية للغاية في البطولة الآسيوية، ولكننا نملك فريقاً مختلفاً عن بداية الموسم، ولاعبون جدد بعد التعاقدات في الميركاتو الشتوي من أصحاب الخبرة وبالتالي ندخل البطولة بحلول وخيارات أكثر».

تشكيلة الوحدةحارس المرمى:محمد الشامسيالدفاع: برغش، لوكاس، فارس جمعة، شانغ ريمالوسط:خليل إبراهيم، خميس إسماعيل، لي ميونغ، إسماعيل مطر، مبوكوالهجوم:تيغالي

تشكيلة الأهلي السعوديحارس المرمى:ياسر المسيليمالدفاع:عبد الله حسون، محمد آل فتيل، محمد خبراني، حسين عبد الغنيالوسط:نوح الموسى، الأسمري، حسين المقهوي، عبد الرحمن غريب، سلمان المؤشرالهجوم:دحانيني تفاريس