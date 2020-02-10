ماجد حسن: مقبلون على تحدٍ جديد

المصدر: طشقند ـ البيان الرياضي

أكد ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، أنهم مقبلون على تحدٍ جديد في بطولة جديدة، وأمام فريق قوي ومحترم، وذلك عندما يلتقي شباب الأهلي وباختاكور اليوم، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا. وقال: «علينا القتال في الملعب، وإن شاء الله، اللاعبون في أتم الجاهزية، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، ونتمكن من حصد النقاط الثلاث في أول مباراة في البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية». وأضاف: «اللاعبون تجاوزوا خسارتنا الأخيرة أمام الجزيرة في دوري الخليج العربي، وعيونهم على المنافسة في دوري أبطال آسيا، وندرك تماماً مدى قوة تلك البطولة القارية، وأهميتها لجماهير الكرة الإماراتية التي تتطلع إلى الفوز مجدداً بتلك البطولة». وأكد جاهزيته تماماً لخوض اللقاء، مع الإشارة إلى أنه لم يستعد كامل مستواه، نظراً لمشاركته مؤخراً فقط، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وتمنى أن يعود شباب الأهلي من طشقند بنتيجة إيجابية تعزز من تنافسية الفريق في باقي المشوار القاري.